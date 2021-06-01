"Монреаль" впервые за шесть лет вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Игра против "Торонто" завершилась со счетом 3:1.

"Монреаль" обыграл "Торонто" и впервые за шесть лет вышел во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги. В седьмом матче (заключительном) команда в гостевой встрече серии первого раунда турнира обошла противника с результатом 3:1.

Заброшенными шайбами на 24, 36 и 58 минутах игры отметились Брендан Галлахер, Кори Перри и Тайлер Тоффоли (гол в пустые ворота). От "Торонто" на 59 минуте отличился Вильям Нюландер. Нападающий команды, россиянин Илья Михеев не отметился результативными действиями.

Напомним, что "Монреаль" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. В следующий раз клуб выйдет на лед против "Виннипега". "Монреаль" и "Торонто" встретились в плей-офф НХЛ впервые за 42 года. Ранее они играли друг с другом в сезоне 1978-1979 годов в рамках Кубка Стэнли.

Дебютный гол Романова в НХЛ помог "Монреалю" обыграть "Эдмонтон".

Видео: Youtube/SPORTSNET