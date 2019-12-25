Определились все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли

Четвертьфинальная стадия турнира стартует 6 мая.

Определились все четвертьфинальные пары плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2024/25.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Флорида" сыграет с "Торонто". Победитель этой пары выйдет в полуфинале на "Вашингтон" или "Каролину", которые сыграют друг с другом. В другой части сетки "Виннипег" встретится с "Далласом", а "Вегас" поборется за выход в полуфинал с "Эдмонтоном".

Отметим, что все серии плей-офф Кубка Стэнли будут идти до четырех побед у одной из команд. Четвертьфинальная стадия стартует 6 мая.

Ранее мы сообщали, что шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Сент-Луис".

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