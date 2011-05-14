Шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Сент-Луис"

Его команда вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли.

"Виннипег" обыграл в овертайме "Сент-Луис" в овертайме со счетом 4:3 в седьмом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Форвард "Виннипега" Владислав Наместников принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в концовке третьего периода. "Виннипег" выиграл серию из семи матчей со счетом 4:3 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, где сыграет с "Далласом".

В нынешнем плей-офф НХЛ Владислав Наместников провел 7 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Ранее мы сообщали, что "Миннесота" уступила "Вегасу", Капризов забросил шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET