  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:09
160
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Сент-Луис"

0 0

Его команда вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли.

"Виннипег" обыграл в овертайме "Сент-Луис" в овертайме со счетом 4:3 в седьмом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Форвард "Виннипега" Владислав Наместников принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в концовке третьего периода. "Виннипег" выиграл серию из семи матчей со счетом 4:3 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, где сыграет с "Далласом".

В нынешнем плей-офф НХЛ Владислав Наместников провел 7 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Ранее мы сообщали, что "Миннесота" уступила "Вегасу", Капризов забросил шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владислав наместников, национальная хоккейная лига, хк виннипег джетс, хк сент-луис блюз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии