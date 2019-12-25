"Питтсбург" уступил "Айлендерс" и вылетел из плей-офф НХЛ

Игра завершилась со счетом 5:3.

"Питтсбург" уступил на домашнем льду "Нью-Йорк Айлендерс" и вылетел из плей-офф Национальной хоккейной лиги. Шестой матч серии первого раунда завершился с результатом 5:3. В составе клуба-победителя отметились на 6, 13, 29 и 32, 29 минутах Энтони Бовилье, Кайл Палмьери, Брок Нельсон (реализовал дубль), Райан Пулок. У "Питтсбурга" шайбы в ворота противников забросили на 2, 12 и 22 минутах Джефф Картер, Джейк Гюнцель, Джейсон Закер.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. Спортсмен набрал 174 очка за 160 игр в рамках плей-офф НХЛ (64 гола и 110 голевых передач). Его соотечественник, голкипер из "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 34 броска по воротам. Он выиграл все четыре матча в дебютном розыгрыше плей-офф.

На данный момент счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Нью-Йорк Айлендерс". Во втором раунде плей-офф команда выступит против "Бостона".

"Питтсбург" проиграл в матче плей-офф НХЛ против "Айлендерс".

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