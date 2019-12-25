"Питтсбург" проиграл в матче плей-офф НХЛ против "Айлендерс"

Игра завершилась со счетом 3:2.

Гол Евгения Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс". Выездная игра завершилась с результатом 3:2 в рамках пятой встречи серии первого раунда. Со стороны победителей заброшенными шайбами в ворота соперников отличились на 20, 49 и 81 минутах Энтони Бовилье, Джордан Эберле и Джош Бэйли. У проигравших отметились на 9 и 28 минутах Евгений Малкин и Брайан Раст.

Российский спортсмен Евгений Малкин забросил первую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф турнира. Он сыграл за команду в трех матчах серии. Его соотечественник, голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 48 бросков по воротам.

Напомним, что на данный момент счет в серии до четырех побед - в пользу "Айлендерс" (3-2). Шестая встреча состоится 26 мая. начало матча запланировано на 12 часа по московскому времени. Игра пройдет в Нью-Йорке.

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Айлендерс" в матче плей-офф НХЛ.

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