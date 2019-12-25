Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Айлендерс" в матче плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:4.

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Айлендерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Третья игра серии первого раунда завершилась с результатом 5:4. В составе клуба-победителя отличились на 3, 34 и 48, 39, 59 минутах Крис Летанг, Джефф Картер (реализовал дубль), Джейсон Закер, Брендон Танев. У проигравших заброшенными шайбами отметились на 32, 44 и 55, 46 минутах встречи Скотт Мэйфилд, Кэл Клаттербак (дубль), Энтони Бовилье.

Российский нападающий, выступающий за "Питтсбург" Евгений Малкин провел первую встречу в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Он совершил две результативных передачи. Прошлые игры форварду пришлось пропустить из-за травмы. Его соотечественник из команды "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов отразил 22 броска по воротам клуба.

На данный момент счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Питтсбурга". Четвертая встреча запланирована на 22 мая в 22 часа вечера по московскому времени. Она состоится в Нью-Йорке. По итогам регулярного турнира "Питтсбург" занял первое место в рейтинге Восточного дивизиона, а "Айлендерс" - четвертое.

"Питтсбург" победил "Нью-Йорк Айлендерс" в игре плей-офф НХЛ.

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