"Питтсбург" победил "Нью-Йорк Айлендерс" в игре плей-офф НХЛ

Вторая игра серии закончилась со счетом 2:1.

"Питтсбург" победил "Нью-Йорк Айлендерс" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. В домашних условиях команда обошла противников с результатом 2:1 во второй встрече. Заброшенными шайбами отметились со стороны победителей на 4 и 14 минутах Брайан Раст и Джефф Картер , у проигравших - на 35 минуте Джош Бэйли.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил игру из-за травмы. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов отразил 43 броска. Он не играл во время первой встречи серии.

Напомним, что первая игра между "Питтсбургом" и "Айлендерс" завершилась победой "Айлендерс" в овертайме. Сейчас счет сравнялся до 1:1. В третий раз команды сыграют друг с другом 21 мая. Начало запланировано на 02 утра по московскому времени.В регулярном чемпионате "Питтсбург" занял первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, а "Айлендерс" шли на четвертой позиции.

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