Эксперт прокомментировал победу сборной России по хоккею в первом матче на ОИ-2022

Вице-президент Университета "Синергия" Владимир Леднев в интервью порталу "СпортЭксперт" оценил первый матч сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде в Пекине.
Команда Алексея Жамнова одержала победу над сборной Швейцарии со счетом 1:0. Единственную шайбу в конце первого периода встречи забросил нападающий Антон Слепышев.
Эксперт заявил, что для российской команды было необходимым начать турнир с победы. Он также отметил, что в нынешней сборной наблюдается интересный сплав молодости. Однако из-за отсутствия игроков НХЛ на Олимпиаде будет трудно назвать фаворита в борьбе за золото.
Ранее мы сообщали, что шайба Кузнецова не помогла "Вашингтону" одолеть "Коламбус" в матче НХЛ
Фото: fhr.ru
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