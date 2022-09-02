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Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь"

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Глава государства также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь". Об этом сообщает "РИА Новости".

Самолет российского лидера приземлился в пекинском международному аэропорту "Шоуду". Глава государства проведет ряд двусторонних встреч. Он также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, президент выступит на открытии форума. На повестке будут вопросы двусторонних отношений.

Ранее мы сообщали, что Путин принял участие в торжественном открытии отремонтированных дорог.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: визит, владимир путин, пекин, президент россии, форум
Категории: Лента новостей, Новости России,

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