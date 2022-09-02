Глава государства также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь". Об этом сообщает "РИА Новости".

Самолет российского лидера приземлился в пекинском международному аэропорту "Шоуду". Глава государства проведет ряд двусторонних встреч. Он также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, президент выступит на открытии форума. На повестке будут вопросы двусторонних отношений.

Ранее мы сообщали, что Путин принял участие в торжественном открытии отремонтированных дорог.

Видео: Telegram / РИА Новости