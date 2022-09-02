Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь". Об этом сообщает "РИА Новости".
Самолет российского лидера приземлился в пекинском международному аэропорту "Шоуду". Глава государства проведет ряд двусторонних встреч. Он также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, президент выступит на открытии форума. На повестке будут вопросы двусторонних отношений.
Ранее мы сообщали, что Путин принял участие в торжественном открытии отремонтированных дорог.
Видео: Telegram / РИА Новости
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