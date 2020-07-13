Самсонова победила Рыбакину и сыграет со Свёнтек в финале турнира WTA в Пекине

Россиянка выступит против польской теннисистки.

Людмила Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинальном матче турнира Женской ассоциации тенниса, организованного в китайском городе Пекине. Матч закончился с результатом 7:6 (9:7), 6:3. В финале международного соревнования россиянка сыграет со второй ракеткой мира, польской спортсменкой Игой Свёнтек.

В настоящее время Людмиле Самсоновой 24 года. Девушка располагается на 22-й строчке мирового рейтинга. На ее счету записано четыре титула, завоеванные под эгидой WTA. На турнирах серии Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе сорной страны она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, что Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000. Мероприятия проводятся на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований ы текущем году превышает 8,127 миллиона долларов. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова в 2014 году, дважды Светлана Кузнецова (в 2006 и 2009 годах) и Мария Кириленко в 2005 году. Лидером предыдущего розыгрыша стала японка Наоми Осака, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор состязание не проводилось из-за пандемии коронавирусной инфекции. Дополнительно в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай.

Самсонова уступила в финале турнира в Монреале.

Фото и видео: YouTube / WTA