Самсонова уступила в финале турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила в финале турнира WTA в Монреале.
Соперницей 18-й ракетки мира в решающем матче была американская спортсменка Джессика Пегула. Самсонова уступила со счетом 1:6, 0:6. Встреча продолжалась 49 минут.
Отметим, что Самсонова провел два матча за день в связи с тем, что полуфинал против Елены Рыбакиной из Казахстана перенесли из-за дождя.
Ранее мы сообщали, что Касаткина уступила Свитолиной во втором круге турнира в Вашингтоне.
Видео: YouTube / WTA
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все