Самсонова уступила в финале турнира в Монреале

Россиянка провела два матча за день из-за переноса полуфинала.

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила в финале турнира WTA в Монреале.

Соперницей 18-й ракетки мира в решающем матче была американская спортсменка Джессика Пегула. Самсонова уступила со счетом 1:6, 0:6. Встреча продолжалась 49 минут.

Отметим, что Самсонова провел два матча за день в связи с тем, что полуфинал против Елены Рыбакиной из Казахстана перенесли из-за дождя.

Ранее мы сообщали, что Касаткина уступила Свитолиной во втором круге турнира в Вашингтоне.

Видео: YouTube / WTA