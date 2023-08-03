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Касаткина уступила Свитолиной во втором круге турнира в Вашингтоне

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Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила свое выступление на турнире WTA в Вашингтоне.

Соперницей 11-й ракетки мира во втором круге соревнования была украинская спортсменка Элина Свитолина. Касаткина уступила со счетом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

В следующем матче турнира Свитолина сыграет с победильницей пары Джессика Пегула (США) – Питон Стирнс (США).

Ранее мы сообщали, что Рублев стал победителем турнира в Бостаде.

Видео: YouTube / WTA

Теги: wta, вашингтон, дарья касаткина, элина свитолина
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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