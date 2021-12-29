Шайба Кузнецова с передачи Овечкина не помогла "Вашингтону" одолеть "Коламбус" в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 5:4.

"Вашингтон Кэпиталз" на домашней ледовой арене проиграл "Коламбусу" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забили на 30 и 40, 33, 43 и 60 минутах спортсмены Патрик Лайне (оформил дубль), Адам Боквист, Трей Фикс-Волански и Бун Дженнер. От столичной команды голы реализовали на 18, 21, 36 и 58 минутах Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд, Евгений Кузнецов и Том Уилсон.

В данном матче принял участие российский нападающий Александр Овечкин, который ранее был выведен из ковид-протокола. В активе форварда за встречу значится одна результативная передача в голевом эпизоде его соотечественника Евгения Кузнецова. Российский голкипер из "Вашингтона" Илья Самсонов вышел на лед только в начале третьего периода. Он сумел отразить шесть бросков по воротам. Евгений Кузнецов забросил свою 15-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. На его счету записана 31 результативная передача. Овечкин набрал 59 очков за турнир.

В настоящее время "Вашингтон" находится на четвертой позиции рейтинга Столичного дивизиона. Команда завоевала 59 очков в 48 проведенных матчах. "Коламбус" разместился в том же списке на на пятой строчке.

Гол Кузнецова не спас "Вашингтон" от проигрыша в НХЛ.

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