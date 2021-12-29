Гол Кузнецова не спас "Вашингтон" от проигрыша в НХЛ

Матч закончился со счетом 3:5.

Гол российского нападающего Евгения Кузнецова не спас "Вашингтон Кэпиталз" от поражения в матче с "Эдмонтоном". Встреча проводилась в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 3:5 в пользу гостей ледовой арены.

Заброшенными шайбами в составе команды победителей отметились на 2, 4, 6, 56 и 59 минутах игры спортсмены Леон Драйзайтль, Эвандер Кейн, Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс (реализовал дубль). У проигравших отличились голами на 8, 30 и 43 минутах Ларс Эллер, Конор Шири и Евгений Кузнецов.

Форвард из России забросил свою 14-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Также в 44 проведенных матчах на счету спортсмена записана 31 результативная передача. Его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин пропустил первую встречу в сезоне. Он находится в ковид-протоколе. Российский голкипер из столичного клуба Илья Самсонов был заменен после третьей пропущенной шайбы. Его место занял Финикс Колли.

В настоящее время"Вашингтон" с 59 очками после 47 матчей находится на четвертом месте в рейтинге Столичного дивизиона. "Эдмонтон" набрал 49 очков в 42 играх. Он располагается на пятой строчке в списке Тихоокеанского дивизиона.

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