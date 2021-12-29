"Рейнджерс" обыграли "Флориду" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 5:2.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Флориду" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский спортсмен Артемий Панарин набрал три очка в домашней встрече. Игра завершилась с результатом 5:2. В составе клуба победителей шайбы в ворота соперников отправили на 1, 24, 38 и 55, 60 минутах Мика Зибанежад, Алексис Лафренье, Крис Крайдер реализовал дубль), Артемий Панарин (гол в пустые ворота). Хоккеистам ответили на 11 и 23 минутах Энтони Дюклер и Сэм Рейнхарт.

Также россиянин Артемий Панарин отметился двумя результативными пасами. В текущем сезоне НХЛ его счету записано 52 очка (за 13 голов и 39 голевых передач). Он выступал на льду в 42 матчах. Его соотечественник и голкипер из "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 34 броска по воротам.

В настоящее время "Рейнджерс" занимают второе место в рейтинге Столичного дивизиона. Команда завоевала 64 очка в 47 проведенных матчах. "Флорида" идет на лидирующей позиции в Атлантическом дивизионе с 69 очками за 47 игр.

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