Дубль Орлова принес "Вашингтону" победу над "Питтсбургом"

Игра завершилась со счетом 4:3.

Дубль российского защитника Дмитрия Орлова принес "Вашингтон Кэпиталз" победу над "Питтсбургом" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В гостевой встрече клуб в овертайме обыграл хозяев ледяной арены с результатом 4:3. Шайбы в ворота оппонентов забросили на 6, 17 и 65, 40 минутах спортсмены Ник Дауд, Дмитрий Орлов (оформил два гола), Даниэль Спронг. У проигравших отличились на 7, 12 и 35 минутах российский форвард Евгений Малкин и Брайан Раст (реализовал дубль).

Дмитрий Орлов забросил семь шайб в текущем сезоне НХЛ. На его счету записано также 15 результативных передач. Его соотечественник Евгений Малкин отличился в девятой игре подряд. В общей сложности нападающий "Питтсбурга" набрал 13 очков (за пять голов и восемь голевых передач) в 12 проведенных матчах.

Голкипер столичной команды Илья Самсонов начал игру в запасе, но позже вступил в игру в первом периоде. Это произошло из-за травмирования Витека Ванечека. Россиян н смог отразить 43 броска по воротам из 45. Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отдал голевую передачу коллегам. Это произошло в эпизоде с победной шайбой Орлова.

В настоящее время "Вашингтон" занимает четвертую позицию в рейтинге Столичного дивизиона. Команда завоевала 59 очков в 46 матчах. "Питтсбург" идет третьим в списке с 62 очками за 46 игр.

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