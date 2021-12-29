Шайба Михеева принесла "Торонто" победу над "Нью-Джерси"

Игра закончилась со счетом 6:4.

Шайба российского спортсмена Ильи Михеева в меньшинстве принесла "Торонто" победу над "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 6:4 (2:3, 0:1, 4:0) в пользу хозяев ледовой арены.

В составе клуба победителей хет-трик оформил хоккеист по имени Остон Мэттьюс. Он забил шайбы в ворота оппонентов на 7, 16, 60-ой минуты игры. Также отличились на 45, 54 и 57 минутах матча его сокомандники Джейсон Спецца, Митч Марнер и Илья Михеев. Последний отметился результативной передачей. В результате его сочли третьей звездой игры. Со стороны гостей шайбы забросили на 1, 7, 10 и 28 минутах Павел Заха, Йеспер Боквист, Андреас Юнссон и Натан Бастиан.

За счет данной победы "Торонто" продлил победную серию в текущем сезоне НХЛ до четырех матчей. При этом клуб"Нью-Джерси" проиграл пятую встречу подряд.

"Флорида" со счетом 8:4 обыграла "Коламбус" в матче НХЛ.

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