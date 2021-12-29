"Флорида" со счетом 8:4 обыграла "Коламбус" в матче НХЛ

Голкипер из России отразил 32 броска.

"Флорида" со счетом 8:4 обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 32 броска по воротам команды победителей. В составе клуба шайбы в ворота оппонентов забросили на 1 и 41;4, 18 и 25 минутах; 12, 38 и 38 минутах спортсмены Мэйсон Марчмент (реализовал дубль), Сэм Рейнхарт (оформил хет-трик), Александр Барков, Оуэн Типпетт и Маккензи Уигар. Им ответили на 5, 29 и 32, 26 минутах матча Густав Нюквист, Патрик Лайне (дубль) и Эмиль Бемстрем.

Сергей Бобровский на встрече одержал свою 23-ю победу в 32 проведенных матчах текущего сезона НХЛ. Его соотечественник, защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков, а также нападающий Егор Чинахов не сумели отличиться в матче.

Таким образом "Флорида" одержала четвертую победу подряд. Клуб расположился на первой позиции в рейтинге Атлантического дивизиона. Хоккеисты заработали 69 очками в 46 матчах. "Коламбус" находится на пятом месте в Столичном дивизионе.

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