Капризов помог "Миннесоте" обыграть "Рейнджерс"

Игра закончилась со счетом 3:2.

Передача российского нападающего Кирилла Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В гостевом сражении команда обыграла хозяев ледовой арены с результатом 3:2. Шайбы в ворота оппонентов со стороны команды победителей забросили на 33, 34 и 42 минутах встречи спортсмены Кевин Фиала, Матс Цуккарелло и Фредерик Годро. Им ответили на 9 и 19 минутах Барклай Гудроу и Крис Крайдер.

Форвард Капризов отметился результативной передачей. В текущем сезоне НХЛ хоккеист набрал 50 очков (за 17 голов и 33 результативных передач) в 38 проведенных матчах. Молодой человек отличился в 10-й игре подряд. Его соотечественник и одноклубник Дмитрий Куликов не набрал очков, как и нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин. Голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 31 бросок по воротам.

Сейчас "Миннесота" набрала 55 очков за 39 игр. Команда располагается на четвертой позиции в рейтинге Центрального дивизиона. "Нью-Йорк Рейнджерс" с 60 очками в 45 встречах занимает третье место в списке Столичного дивизиона.

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