Свитер с номером Зубова подняли под своды арены клуба НХЛ "Даллас"

Клуб почтил российского защитника.

Свитер с номером российского спортсмена Сергея Зубова подняли под своды арены клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас". Команда провела торжественную церемонию в честь своего защитника перед домашней игрой в матче регулярного чемпионата с "Вашингтон Кэпиталз".

Хоккеист Зубов выступал под 56 номером в "Далласе". Свитер с таким же порядковым номером был поднят под своды спортивной арены "Американ Эйрлайнс Центр". Изначально команда планировала вывести из обращения номер россиянина в сезоне 2020-2021 годов. Однако это мероприятие было отложено из-за пандемии.

Напомним, что Сергей Зубов стал вторым российским игроком НХЛ, чей свитер удостоился быть поднятым под своды арены клуба лиги. Первым хоккеистом был Павел Буре. Его игровой номер клуб "Ванкувер" вывел из обращения в 2013 году.

Зубов известен как воспитанник ЦСКА. В составе "Нью-Йорк Рейнджерс" он стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, а позже повторил достижение в 1999 году уже с "Далласом". За профессиональную карьеру в НХЛ защитник провел 16 сезонов.

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Фото и видео: Twitter / Dallas Stars