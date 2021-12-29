Встреча завершилась со счетом 6:3.

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В домашней игре команда обыграла соперников с результатом 6:3. Шайбы в ворота соперников забросили на 32, 39 и 52, 45, 48 и 54 минутах встречи спортсмены Брайан Раст, Крис Летанг (оформил дубль), Брок Макгинн, Сидни Кросби и Брайан Бойл. Им ответили представители "Аризоны" Ник Шмальц (реализовал дубль) и Клейтон Келлер на 29 и 42, 37 минутах матча соответственно

Российский нападающий из "Питтсбурга" Евгений Малкин отличился двумя результативными передачами. Хоккеист завоевал девять очков в текущем сезоне НХЛ (за три гола и шесть голевых передач) в восьми проведенных играх. Стоит отметить, что 4 июня 2021 года спортсмен перенес операцию на правом колене. Он смог сыграть на ледовой арене впервые только 12 января.

В настоящее время"Питтсбург" располагается на второй строчке рейтинга Столичного дивизиона. Команда получила 59 очков за 42 матчей.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET