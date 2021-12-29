Задоров помог "Калгари" разгромить "Сент-Луис"

Игра закончилась со счетом 7:1.

Гол и передача российского спортсмена Никиты Задорова помогли "Калгари" разгромить "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на домашней ледовой арене завершилась с результатом 7:1. В составе клуба победителей забросили шайбы в ворота оппонентов на 7, 13, 16, 24, 35, 37 и 40 минутах спортсмены Никита Задоров, Кристофер Танев, Элиас Линдхольм, Шон Монахан, Блейк Коулман, Адам Ружичка и Джонни Гудроу. Единственный гол от противников на 6 минуте реализовал Тайлер Бозак.

Защитник Задоров также отметился результативной передачей. В текущем сезоне НХЛ хоккеист смог набрать за 30 проведенных матчей восемь очков (за три гола и пять голевых передач). Его соотечественник и форвард из "Сент-Луиса" Клим Костин также оформил голевой пас в матче.

К текущему моменту "Калгари" набрал 44 очка в 37 матчах. Команда находится на четвертой позиции в списке Тихоокеанского дивизиона. "Сент-Луис" идет вторым в рейтинге Центрального дивизиона.

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