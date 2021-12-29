Шайба Проворова не помогла "Филадельфии" победить "Даллас"

Игра завершилась с итогом 3:1.

Шайба российского нападающего Ивана Проворова не помогла "Филадельфии" победить "Даллас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 3:1. От команды победителей отметились заброшенными шайбами на 19, 57 и 59 минутах спортсмены Роопе Хинтц, Джейкоб Петерсон и Джо Павелски. Последний реализовал гол в пустые ворота. Единственный гол от "Филадельфии" на 33 минуте забил россиянин.

Для Ивана Проворова данная шайба стала в текущем сезоне НХЛ пятой по счету. В его арсенале также находится 11 результативных передач. Его соотечественник и нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился голевым пасом.

В настоящее время "Филадельфия" с 34 очками по результатам 42 проведенных встреч находится на последней (восьмой строчке) в рейтинге Столичного дивизиона.

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