"Рейнджерс" обыграли "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 3:2.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Артемий Панарин отдал две результативные передачи. По серии буллитов клуб одолел соперников с результатом 3:2. Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 2:2.

Со стороны представителей Нью-Йорка заброшенными шайбами в воротах оппонентов на 20 и 55 минутах игры отметились спортсмены Крис Крайдер и Барклай Гудроу. Им ответили на 32 и 40 минутах Блейк Лизотт и Алекс Иафалло (40).

В настоящее время форвард из России набрал 45 очков в текущем сезоне НХЛ (за 11 голов и 34 результативные передачи). Он выходил на лед в 38 матчах. Его соотечественник и голкипер Игорь Шестеркин отразил 34 броска по воротам.

Сейчас "Лос-Анджелес" находятся на третьей позиции в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Рейнджерс"лидируют в рейтинге Столичного дивизиона с 60 очками.

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