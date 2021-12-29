"Миннесота" разгромила "Монреаль" в НХЛ

Кирилл Капризов совершил результативную передачу.

"Миннесота" разгромила "Монреаль" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 8:2. На домашней арене в ворота соперников спортсмены забросили шайбы на 4, 10, 25, 25, 40, 47, 50 и 56 минутах. Отличились Джаред Сперджен, Маркус Фолиньо, Коннор Девар, Нико Штурм, Матс Цуккарелло, Мэтт Болди, Джорди Бенн и Кевин Фиала (56). От канадцев отметились голами на 2 и 45 минутах Майк Хоффман и Рем Питлик.

Российский нападающий из "Миннесоты" Кирилл Капризов совершил две результативные передачи. На счету 24-летнего форварда в текущем сезоне НХЛ записано 49 очков (за 17 голов и 32 передачи) в 37 проведенных встречах. Хоккеист отличился уже в девятой игре подряд.

В настоящее время клуб "Миннесота" набрал 53 очка за 38 мата. Команда находится на четвертом месте в рейтинге Центрального дивизиона.

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