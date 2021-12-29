Дубль Овечкина помог "Вашингтону" одержать победу над "Оттавой"

Итоговый счет встречи – 3:2

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Оттаву Сенаторз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе "Кэпитал-Уан Арена".

Итоговый счет матча – 3:2. В составе "Вашингтона" дубль оформил Александр Овечкин, а победную шайбу забросил Никлас Бекстрем. За соперников отличились Захари Сэнфорд и Тома Шабо.

На данный момент на счету у "Вашингтона" 55 очков. Хоккеисты занимают шестое место в Восточной конференции. "Оттава" находится на 15 строчке (25 очков).

Ранее "Айлендерс" обыграли "Аризону" в матче НХЛ.

Видео: Youtube/SPORTSNET