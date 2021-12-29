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"Айлендерс" обыграли "Аризону" в матче НХЛ
Сегодня, 9:29
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"Айлендерс" обыграли "Аризону" в матче НХЛ

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Россиянин Илья Сорокин сделал четвертый шатаут в сезоне.

"Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Илья Сорокин сделал четвертый шатаут в текущем сезоне НХЛ. Домашняя встреча завершилась с результатом 4:0.

Заброшенными шайбами соперникам на 14, 17, 42 и 50 минутах отметились спортсмены Скотт Мэйфилд, Остин Царник и Брок Нельсон (реализовал дубль). Ворота "Айлендерс" защищал российский голкипер Илья Сорокин. Шатаут стал для хоккеиста седьмым за его профессиональную двухлетнюю карьеру в НХЛ.

Таким образом команда "Айлендерс" одержала третью победу подряд. Клуб расположился на шестом месте в рейтинге Столичного дивизиона. Хоккеисты завоевали 34 очка в 33 проведенных матчах. В следующий раз  "Айлендерс" выйдет на ледовое поле 23 января дома. В этот день спортсмены сыграют против  "Торонто".

"Каролина" обыграла "Рейнджерс" в матче НХЛ.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: аризона, илья сорокин, нхл, нью-йорк айлендерс, шатаут
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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