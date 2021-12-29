"Айлендерс" обыграли "Аризону" в матче НХЛ

Россиянин Илья Сорокин сделал четвертый шатаут в сезоне.

"Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Илья Сорокин сделал четвертый шатаут в текущем сезоне НХЛ. Домашняя встреча завершилась с результатом 4:0.

Заброшенными шайбами соперникам на 14, 17, 42 и 50 минутах отметились спортсмены Скотт Мэйфилд, Остин Царник и Брок Нельсон (реализовал дубль). Ворота "Айлендерс" защищал российский голкипер Илья Сорокин. Шатаут стал для хоккеиста седьмым за его профессиональную двухлетнюю карьеру в НХЛ.

Таким образом команда "Айлендерс" одержала третью победу подряд. Клуб расположился на шестом месте в рейтинге Столичного дивизиона. Хоккеисты завоевали 34 очка в 33 проведенных матчах. В следующий раз "Айлендерс" выйдет на ледовое поле 23 января дома. В этот день спортсмены сыграют против "Торонто".

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