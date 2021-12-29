"Каролина" обыграла "Рейнджерс" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 6:3.

"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российские спортсмены Андрей Свечников и Артемий Панарин отметились результативными передачами. Игра завершилась с результатом 6:3 в пользу хозяев ледовой арены.

В составе клуба победителей заброшенными шайбами в ворота соперников отметились на 14, 18, 24, 35, 40 и 58 минутах игроки Винсент Трошек, Сет Джарвис, Йеспер Фаст, Себастьян Ахо, Нино Нидеррайтер и Тони Д"Анджело. От оппонентов на 27, 46 и 47 минутах отличились хоккеисты Мика Зибанежад, Крис Крайдер и Грег Маккегг.

Российский нападающий из "Каролины" Андрей Свечников имеет в своем арсенале за текущий сезон НХЛ 32 очка (за 13 голов и 19 голевых передач) в 34 встречах. Его соотечественник и форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал в игре 41-е очко в 36 играх. Голкипер команды Александр Георгиев отразил 30 бросков по воротам.

В настоящее время "Каролина" лидирует в списке Столичного дивизиона. Клуб одержал третью победу подряд.

Передачи Капризова и Куликова помогли "Миннесоте" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ.

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