Матч завершился со счетом 5:1.

Передачи россиян Кирилла Капризова и Куликова помогли "Миннесоте" обыграть "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В гостевой встрече клуб одержал победу с результатом 5:1. Заброшенными шайбами в ворота оппонентов отметились на 3, 5 и 18, 33, 37 минутах спортсмены Маркус Фолиньо, Райан Хартман (реализовал дубль), Кален Аддисон и Брэндон Дюхейм (37). Единственный гол совершил от противников на 55 минуте Дилан Строум.

Российский нападающий Кирилл Капризов также отметился двумя результативными передачами за игру. В текущем сезоне НХЛ спортсмен набрал 46 очков (за 16 голов и 30 голевых передач) в 35 проведенных матчах. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Куликов оформил один голевой пас.

К текущему моменту "Миннесота" набрала 49 очков в 36 играх. Команда занимает четвертое место в рейтинге Центрального дивизиона.

"Флорида" победила "Эдмонтон" в матче НХЛ.

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