"Флорида" победила "Эдмонтон" в матче НХЛ

Вратарь Сергей Бобровский сыграл "на ноль".

"Флорида" победила "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский голкипер Сергей Бобровский впервые с 2019 года сыграл "на ноль". Гостевая встреча завершилась с итогом 6:0.

Со стороны клуба победителей заброшенными шайбами отметились на 26 и 48, 29, 56, 57 и 59 минутах спортсмены Александр Барков (оформил дубль), Картер Верхаге, Энтони Дюклер, Сэм Беннетт и Оуэн Типпетт. Вратарь Сергей Бобровский провел первый "сухой" матч в текущем сезоне. Хоккеист одержал 20-ю победу в 28 проведенных встречах. Его одноклубник и соотечественник Максим Мамин отметился одной результативной передачей за матч. В игре он набрал для себя восьмое очко (за пять голов и три голевые передачи) в 21 игре.

В настоящее время "Флорида" лидирует в рейтинге Атлантического дивизиона. Команда заработала 59 очков в 40 проведенных матчах. "Эдмонтон" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе.

"Вашингтон" проиграл "Бостону" в матче НХЛ.

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