"Вашингтон" проиграл "Бостону" в матче НХЛ

Евгений Кузнецов забил шайбу оппонентам на льду.

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Бостону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя игра завершилась с результатом 4:3. В составе победителей отметились голами на 5 и 29, 50 и 60 минутах спортсмены Давид Пастрняк (реализовал дубль), Патрис Бержерон и Чарли Макэвой. Хозяева ледовой арены забросили шайбы в ворота оппонентов на 5, 37 и 51 минутах благодаря броскам Евгения Кузнецова, Ларса Эллера и Никласа Бэкстрема.

Напомним, что российский форвард Евгений Кузнецов забросил свою 13-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. За чемпионат он также оформил 27 голевых пасов. В эпизоде с шайбой Кузнецова результативный пас также сделал капитан столичной команды Александр Овечкин.

В рейтинге Атлантического дивизиона "Бостон" занимает четвертое место. "Вашингтон" с 53 очками после 41 проведенного матча занимает четвертую строчку в Столичном дивизионе.

Гол Малкина помог "Питтсбургу" победить "Оттаву" в матче НХЛ.

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