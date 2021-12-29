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"Вашингтон" проиграл "Бостону" в матче НХЛ
Сегодня, 8:33
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"Вашингтон" проиграл "Бостону" в матче НХЛ

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Евгений Кузнецов забил шайбу оппонентам на льду.

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл "Бостону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя игра завершилась с результатом 4:3. В составе победителей отметились голами на 5 и 29, 50 и 60 минутах спортсмены Давид Пастрняк (реализовал дубль), Патрис Бержерон и Чарли Макэвой. Хозяева ледовой арены забросили шайбы в ворота оппонентов на 5, 37 и 51 минутах благодаря броскам Евгения Кузнецова, Ларса Эллера и Никласа Бэкстрема.

Напомним, что российский форвард Евгений  Кузнецов забросил свою 13-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. За чемпионат он также оформил 27 голевых пасов. В эпизоде с шайбой Кузнецова результативный пас также сделал капитан столичной команды Александр Овечкин.

В рейтинге Атлантического дивизиона "Бостон" занимает четвертое место. "Вашингтон" с 53 очками после 41 проведенного матча занимает четвертую строчку в Столичном дивизионе. 

Гол Малкина помог "Питтсбургу" победить "Оттаву" в матче НХЛ.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: александр овечкин, бостон, вашингтон кэпиталз, евгений кузнецов, нхл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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