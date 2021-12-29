Гол Малкина помог "Питтсбургу" победить "Оттаву" в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 6:4.

Гол российского нападающего Евгения Малкина помог "Питтсбургу" победить "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя игра завершилась с результатом 6:4. Заброшенными шайбами отметились со стороны победителей на 5, 12, 16 и 39, 32, 60 минутах спортсмены Доминик Симон, Евгений Малкин, Майкл Мэтсон (реализовал дубль), Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. Со стороны канадцев отличились на 11, 42, 44 и 49 минутах Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Джош Норрис (оформил дубль).

Форвард Малкин забросил свою третью шайбу в текущем сезоне НХЛ. Хоккеист провел уже шесть матчей на льду. Также на его счет записаны две результативные передачи.

Напомним, что 4 июня 2021 года россиянин Евгений Малкин перенес операцию на правом колене. Он смог вернуться в строй только с 12 января. В настоящее время "Питтсбург" занимает третью строчку в рейтинге Столичного дивизиона. Клуб получил 53 очка за 39 матчей.

Орлова дисквалифицировали на две игры НХЛ за удар соперника коленом.

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