Орлова дисквалифицировали на две игры НХЛ за удар соперника коленом

От действий россиянина пострадал датчанин Элерс.

Защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова дисквалифицировали на две ближайшие игры НХЛ за удар соперника коленом. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что неприятный инцидент произошел на 54-й минуте домашней игры столичного хоккейного клуба против "Виннипега", которая состоялась в ночь на 19 января. Российский спортсмен ударил ногой форварда из Дании по имени Николай Эрлес. Однако никакого наказания из-за своих действий во время игры Орлов не получил. В результате матч завершился в овертайме с результатом 4:3 в пользу хозяев ледовой арены.

Датчанин Элерс не смог продолжить матч с "Вашингтон Кэпиталз". Нападающему придется также пропустить встречу с "Нэшвиллом", которая запланирована на пятницу. Дмитрий Орлов пропустит матчи "Вашингтона" против "Бостона" (21 января) и "Оттавы" (23 января).

Фото и видео: Twitter / NHL News

