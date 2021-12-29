Голы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Виннипег"

Игра закончилась со счетом 4:3.

Голы российских нападающих Александра Овечкина и Дмитрия Орлова помогли "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Виннипег" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с итогом 4:3 в пользу столичных спортсменов. Встреча проводилась на домашней арене "ВК".

Со стороны хозяев ледового поля заброшенными шайбами в ворота оппонентов отметились на 17, 25, 45 и 61 минутах Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Алексей Протас и Том Уилсон. От "Виннипега" отличились на 2, 3 и 59 минутах игры Кайл Коннор, Коул Перфетти и Пьер-Люк Дюбуа.

К настоящему моменту Александр Овечкин забросил свою 27-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он находится на первом месте в рейтинге лучших бомбардиров и снайперов. Его соотечественник Дмитрий Орлов забросил пятую шайбу. Он также отличился голевой передачей в эпизоде с шайбой, заброшенной Уилсоном. Коллега россиян Евгений Кузнецов также стал автором результативного паса. В его активе записано 39 очков за данный сезон.

Напомним, что по результатам проведенных 40 матчей "Вашингтон" набрал 53 очка. Хоккейный клуб расположился на третьей позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET