Дубль Барбашева помог "Сент-Луису" обыграть "Нэшвилл"

Встреча закончилась со счетом 5:3.

Хоккеисты "Сент-Луис" победили "Нэшвилл предаторз" на своем льду в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Об этом пишет ТАСС.

Встреча на стадионе "Энтерпрайз-центр" закончилась со счетом 5:3.

В составе победителей по две шайбы в ворота соперников забросили российский форвард Иван Барбашев и канадский хоккеист Брэйден Шенн. Также отличился Райан О"Райлли. Он записал на свой счет одно очко.

У "Нэшвилла" шайбы забросили Райан Джохансен, Филип Форсберг и Яков Тренин.

"Сент-Луис" на данный момент занимает II место в турнирной таблице Центрального дивизиона, (51 очко в 39 матчах), "Нэшвилл" – третье (51 очком, но за 40 игр).

Ранее российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы.

Видео: YouTube / PRO Hockey