Дубль Барбашева помог "Сент-Луису" обыграть "Нэшвилл"

Хоккеисты "Сент-Луис" победили "Нэшвилл предаторз" на своем льду в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Об этом пишет ТАСС.
Встреча на стадионе "Энтерпрайз-центр" закончилась со счетом 5:3.
В составе победителей по две шайбы в ворота соперников забросили российский форвард Иван Барбашев и канадский хоккеист Брэйден Шенн. Также отличился Райан О"Райлли. Он записал на свой счет одно очко.
У "Нэшвилла" шайбы забросили Райан Джохансен, Филип Форсберг и Яков Тренин.
"Сент-Луис" на данный момент занимает II место в турнирной таблице Центрального дивизиона, (51 очко в 39 матчах), "Нэшвилл" – третье (51 очком, но за 40 игр).
Ранее российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы.
Видео: YouTube / PRO Hockey
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