Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" продлить серию побед в НХЛ до 11 игр

Игра закончилась со счетом 5:4.

Команда "Сент-Луис Блюз" обыграла в овертайме "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась с результатом 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 1:0) в пользу хозяев ледовой площадки. Принимающая сторона отличилась голами на 21 и 46, 27, 29 и 63 минутах. Шайбы в воротах соперников реализовали спортсмены Джейк Нейборс (оформил дубль), российский нападающий Павел Бучневич, Джордан Кайру и Роберт Томас. В составе проигравших шайбы оппонентам забросили на 4, 25, 52 и 60 минутах встречи Брайан Раст, Коннор Дьюар, Рикард Ракелль и Рутгер Макгроарти.



Напомним, что для форварда Павла Бучневича забитая им шайба стала 16-й в текущем чемпионате НХЛ. В общей сложности на счету 29-летнего россиянина сейчас записано 49 очков (16+33) в 71 проведенном матче сезона. "Сент-Луис" выиграл свой 11-й матч подряд и повторил клубный рекорд. Сейчас команда с 91 очком расположилась на четвертом месте в рейтинговой таблице Центрального дивизиона. "Питтсбург" с 72 очками находится на предпоследнем, седьмом месте в Столичном дивизионе.

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Фото и видео: YouTube / SPORSNET