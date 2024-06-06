Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Чикаго"

На счету россиянина 31 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Чикаго" в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя передачами на Кейла Макара и Мартина Нечаса.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 38 матчей и набрал 31 (19+12) очко.

Ранее мы сообщали, что три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Миннесотой".

Видео: YouTube / SPORSNET