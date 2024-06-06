Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Чикаго"

"Колорадо" обыграл "Чикаго" в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.
Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя передачами на Кейла Макара и Мартина Нечаса.
В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 38 матчей и набрал 31 (19+12) очко.
Ранее мы сообщали, что три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Миннесотой".
Видео: YouTube / SPORSNET
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