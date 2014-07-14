Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Миннесотой"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" обыграли "Миннесоту" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Он также отметился двумя передачами на Брэйдена Шнадера и Винсента Трочека.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 73 матча и набрал 82 (34+48) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET