Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Миннесотой"

"Рейнджерс" обыграли "Миннесоту" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Он также отметился двумя передачами на Брэйдена Шнадера и Винсента Трочека.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 73 матча и набрал 82 (34+48) очка.
Ранее мы сообщали, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до двух шайб.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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