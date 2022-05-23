Овечкин сократил отставание от Гретцки до двух шайб

В нынешнем сезоне НХЛ хоккеист набрал 66 очков.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Каролины" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его команда уступила со счетом 1:5

Россиянин пробил вратаря хозяев в концовке второго периода. На счету Овечкина 892 шайбы во всех матчах регулярного чемпионата. Он сократил отрыв до лидирующего Уэйна Гретцки до двух голов.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 59 матчей и набрал 66 (39+27) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Кузьменко помогли "Лос-Анджелесу" одержать победу над "Виннипегом".

Видео: YouTube / SPORTSNET