Гол и передача Кузьменко помогли "Лос-Анджелесу" одержать победу над "Виннипегом"

Форварда признали первой звездой матча.

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Виннипегом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. а также помог отличиться Анже Копитару.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 58 матчей и набрал 29 (10+19) очков.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Марченко принес "Коламбусу" победу над "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET