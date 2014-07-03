Хет-трик Марченко принес "Коламбусу" победу над "Нэшвиллом"

Хоккеист был признан первой звездой матча.

"Коламбус" одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 8:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко был признан первой звездой встречи. Россиянин оформил хет-трик в ворота гостей. Он также отдал голевую передачу на Шона Монахана.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 70 матчей и набрал 70 (31+39) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET