  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:03
84
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Айлендерс"

0 0

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Тампа" обыграла "Айлендерс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Джейка Гюнцеля и Виктора Хедмана.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 70 матчей и набрал 111 (33+78) очков.

Ранее мы сообщали, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до трех шайб.

Видео: YouTube / NHL

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк нью-йорк айлендерс, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии