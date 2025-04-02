Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Айлендерс"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Тампа" обыграла "Айлендерс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Джейка Гюнцеля и Виктора Хедмана.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 70 матчей и набрал 111 (33+78) очков.

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Видео: YouTube / NHL