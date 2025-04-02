Овечкин сократил отставание от Гретцки до трех шайб

Россиянин помог "Вашингтону" обыграть "Бостон".

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Бостона" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его команда одержала победу со счетом 4:3.

Россиянин пробил вратаря хозяев в первом периоде встречи. На счету Овечкина 891 шайба во всех матчах регулярного чемпионата. Он сократил отрыв до лидирующего Уэйна Гретцки до трех голов. Также хоккеист отметился голевой передачей на Тома Уилсона.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 58 матчей и набрал 65 (38+27) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Мичкова принесли "Филадельфии" победу над "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET