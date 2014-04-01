Две передачи Мичкова принесли "Филадельфии" победу над "Нэшвиллом"

"Филадельфия" обыграла "Нэшвилл" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.
Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков был признан второй звездой матча. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Райана Пилинга и Джейми Драйсдейла.
В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 74 матча и набрал 58 (24+34) очков.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Сергачева помогли "Юте" обыграть "Чикаго".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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