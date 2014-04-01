  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:00
99
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Две передачи Мичкова принесли "Филадельфии" победу над "Нэшвиллом"

0 0

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Филадельфия" обыграла "Нэшвилл" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков был признан второй звездой матча. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Райана Пилинга и Джейми Драйсдейла.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 74 матча и набрал 58 (24+34) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Сергачева помогли "Юте" обыграть "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: матвей мичков, национальная хоккейная лига, хк нэшвилл предаторз, хк филадельфия флайерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии