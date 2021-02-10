Гол и передача Сергачева помогли "Юте" обыграть "Чикаго"

Защитник был признан второй звездой матча.

"Юта" обыграла "Чикаго" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Александру Керфуту.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 69 матчей и набрал 47 (14+33) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Кузьменко помогли "Лос-Анджелесу" разгромить "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET