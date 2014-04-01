Три очка Кузьменко помогли "Лос-Анджелесу" разгромить "Сан-Хосе"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Лос-Анджелес" одержал разгромную победу над "Сан-Хосе" со счетом 8:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко был признан первой звездой матча. Россиянин забросил седьмую шайбу в ворота гостей. Он также отметился двумя передачами на Тревора Мура и Адриана Кемпе.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 57 матчей и набрал 27 (9+18) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET