  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:03
113
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Три очка Кузьменко помогли "Лос-Анджелесу" разгромить "Сан-Хосе"

0 0

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Лос-Анджелес" одержал разгромную победу над "Сан-Хосе" со счетом 8:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко был признан первой звездой матча. Россиянин забросил седьмую шайбу в ворота гостей. Он также отметился двумя передачами на Тревора Мура и Адриана Кемпе.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 57 матчей и набрал 27 (9+18) очков.

Ранее мы сообщали, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до четырех шайб.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей кузьменко, национальная хоккейная лига, хк лос-анджелес кингз, хк сан-хосе шаркс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии