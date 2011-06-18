Овечкин сократил отставание от Гретцки до четырех шайб

Хоккеист набрал три очка в матче с "Баффало".

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Баффало" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его команда уступила со счетом 5:8.

Россиянин пробил вратаря гостей в концовке третьего периода. На счету Овечкина 890 шайб во всех матчах регулярного чемпионата. Он сократил отрыв до лидирующего Уэйна Гретцки до четырех голов. Также хоккеист отметился двумя голевыми передачами.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 57 матчей и набрал 63 (37+26) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET