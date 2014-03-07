"Флорида" обыграла "Коламбус", Бобровский оформил шатаут

Вратарь был признан второй звездой матча.

"Флорида" обыграла "Коламбус" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан второй звездой матча. Россиянин отразил все 16 бросков по своим воротам и оформил четвертый шатаут в чемпионате.

В нынешнем сезоне НХЛ Сергей Бобровский провел 42 матча, в которых пропустил 101 шайбу.

Ранее мы сообщали, что "Филадельфия" уступила "Виннипегу", Мичков отметился заброшенной шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET