"Филадельфия" уступила "Виннипегу", Мичков отметился заброшенной шайбой

На счету хоккеиста 46 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" уступила "Виннипегу" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков забросил единственную шайбу в ворота гостей. Россиянин пробил вратаря "Виннипега" в концовке третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 61 матч и набрал 46 (20+26) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET