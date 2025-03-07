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"Филадельфия" уступила "Виннипегу", Мичков отметился заброшенной шайбой

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На счету хоккеиста 46 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" уступила "Виннипегу" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков забросил единственную шайбу в ворота гостей. Россиянин пробил вратаря "Виннипега" в концовке третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 61 матч и набрал 46 (20+26) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: матвей мичков, национальная хоккейная лига, хк виннипег джетс, хк филадельфия флайерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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