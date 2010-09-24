Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Баффало"

Форвард набрал 92 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Баффало" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя передачами на Джейка Гюнцеля и Оливера Бьеркстранда.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 59 матчей и набрал 92 (28+64) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Бучневича помогла "Сент-Луису" одержать победу над "Лос-Анджелесом".

Видео: YouTube / SPORTSNET