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Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Баффало"

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Форвард набрал 92 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Баффало" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя передачами на Джейка Гюнцеля и Оливера Бьеркстранда.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 59 матчей и набрал 92 (28+64) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Бучневича помогла "Сент-Луису" одержать победу над "Лос-Анджелесом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк баффало сейбрз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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